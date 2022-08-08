Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Sosyal medyayı yıktı geçti! Mehmet Ali Erbil’in sansür uyguladığı küçük kızına bakın...
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. File çorabının üzerine giydiği süper minisi ile kamera karşısına geçen Erbil, yatak odasında verdiği pozu Instagram'da yayınladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, ortalığı yıktı geçti. İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan o paylaşımı...
08.08.2022 18:31 - Son Güncelleme: 08.08.2022 18:31
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.
İddialı pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, bir dönem babası Mehmet Ali Erbil'in dekoltesine uyguladığı sansürle gündem olmuş ve uzun süre konuşulmuştu.
Mehmet Ali Erbil'in kızının dekoltesini emoji ile kapatıp paylaşmasının ardından 'Yasmin babadan veto yedi', 'Mali resti çekti' gibi yorumları yapılmıştı.