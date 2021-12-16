Yasmin Erbil tüm vücut hatlarını belli eden göğüs dekolteli elbisesiyle paylaşınca Instagram alev aldı! Mehmet Ali Erbil artık tutamıyor
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil vücut hatlarını belli eden derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen genç oyuncu, derin göğüs dekolteli vücut hatlarını belli eden bir pozu Instgaram sayfasında yayınladı.
16.12.2021 17:24
- Son Güncelleme: 16.12.2021 17:24
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli üstüyle verdiği bir pozu 300 bini aşkın takipçisi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yayınladı.