Vav TV İzle
Haberler Magazin Yasmin Erbil tüm vücut hatlarını belli eden göğüs dekolteli elbisesiyle paylaşınca Instagram alev aldı! Mehmet Ali Erbil artık tutamıyor

Yasmin Erbil tüm vücut hatlarını belli eden göğüs dekolteli elbisesiyle paylaşınca Instagram alev aldı! Mehmet Ali Erbil artık tutamıyor

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil vücut hatlarını belli eden derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen genç oyuncu, derin göğüs dekolteli vücut hatlarını belli eden bir pozu Instgaram sayfasında yayınladı.

16.12.2021 17:24 - Son Güncelleme: 16.12.2021 17:24
Yasmin Erbil tüm vücut hatlarını belli eden göğüs dekolteli elbisesiyle paylaşınca Instagram alev aldı! Mehmet Ali Erbil artık tutamıyor

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasmin Erbil tüm vücut hatlarını belli eden göğüs dekolteli elbisesiyle paylaşınca Instagram alev aldı! Mehmet Ali Erbil artık tutamıyor

Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli üstüyle verdiği bir pozu 300 bini aşkın takipçisi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yayınladı.

Yasmin Erbil tüm vücut hatlarını belli eden göğüs dekolteli elbisesiyle paylaşınca Instagram alev aldı! Mehmet Ali Erbil artık tutamıyor

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni alarak gündem oldu.

Yasmin Erbil tüm vücut hatlarını belli eden göğüs dekolteli elbisesiyle paylaşınca Instagram alev aldı! Mehmet Ali Erbil artık tutamıyor

Yasmin Erbil'in paylaşımlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

Yasmin Erbil tüm vücut hatlarını belli eden göğüs dekolteli elbisesiyle paylaşınca Instagram alev aldı! Mehmet Ali Erbil artık tutamıyor

İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı...

SON DAKİKA