Yasmin Erbil “Sorumluluk bende” deyip sarmaş dolaş paylaştı! Mehmet Ali Erbil’in küçük kızı sevgilisi Yiğit Poyraz’la ortalığı salladı...
Şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oyuncu kızı Yasmin Erbil, geçen aylarda Survivor Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığını ilan etmişti. İlişkilerine doludizgin devam eden ikiliden Erbil, sevgilisiyle sarmaş dolaş bir pozunu Instagram hesabında yayınladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Erbil'in "Sorumluluk bende" notunu eklediği paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görerek gündem oldu. İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı...
03.03.2023 22:33 - Son Güncelleme: 03.03.2023 23:13
Şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Geçen aylarda Survivor Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığını ilan eden Erbil, Instagram hesabında sevgilisiyle aşk pozunu yayınladı.