Yasmin Erbil 'o kadar sıcak ki' dedi kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı karıştırdı! Mehmet Ali Erbil'in kızı yine cüretkar

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sezonu Dubai'de açtı. Annesi Nergis Kumbasar ile Dubai'ye giden Erbil, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Önceki gün beyaz bikinisiyle paylaştı 'Biraz hindistan cevizi ister misin?' fotoğrafıyla çok konuşulan Yasmin Erbil yine cüretkarlığını konuşturdu ve bu kez 'O kadar sıcak ki' deyip yeni fotoğraflar paylaştı. İşte Yasmin Erbil'in olay yaratan o fotoğrafları.

24.06.2021 17:09 - Son Güncelleme: 24.06.2021 17:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





