Vav TV İzle

Yasmin Erbil 'o kadar sıcak ki' dedi kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı karıştırdı! Mehmet Ali Erbil'in kızı yine cüretkar

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sezonu Dubai'de açtı. Annesi Nergis Kumbasar ile Dubai'ye giden Erbil, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Önceki gün beyaz bikinisiyle paylaştı 'Biraz hindistan cevizi ister misin?' fotoğrafıyla çok konuşulan Yasmin Erbil yine cüretkarlığını konuşturdu ve bu kez 'O kadar sıcak ki' deyip yeni fotoğraflar paylaştı. İşte Yasmin Erbil'in olay yaratan o fotoğrafları.

24.06.2021 17:09 - Son Güncelleme: 24.06.2021 17:09
Yasmin Erbil 'o kadar sıcak ki' dedi kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı karıştırdı! Mehmet Ali Erbil'in kızı yine cüretkar

Koronavirüs pandemisi nedeniyle gelen kısıtlamaların kalkması sonucu ünlü isimler de soluğu tatil beldelerinde aldı. Karantina sonrasında televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları Ege ve Akdeniz koylarına doğru yol alırken, kimileri de tercihini yurt dışından yana kullandı. Yasmin Erbil ise soluğu Dubai'de aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasmin Erbil 'o kadar sıcak ki' dedi kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı karıştırdı! Mehmet Ali Erbil'in kızı yine cüretkar

Usta oyuncu Nergis Kumbasar, yaz tatili için kızı Yasmin ile birlikte yurtdışı planı yaptı.

Yasmin Erbil 'o kadar sıcak ki' dedi kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı karıştırdı! Mehmet Ali Erbil'in kızı yine cüretkar

Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil, tatil için birlikte Dubai'ye uçtu.

Yasmin Erbil 'o kadar sıcak ki' dedi kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı karıştırdı! Mehmet Ali Erbil'in kızı yine cüretkar

Dubai'ye iner inmez kalacakları tesise giden Erbil, zaman kaybetmeden plaja koşmuştuç Erbil, güneşin tadını çıkardığı anları sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.

Yasmin Erbil 'o kadar sıcak ki' dedi kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı karıştırdı! Mehmet Ali Erbil'in kızı yine cüretkar

Erbil, önceki gün paylaştığı fotoğrafın altına "Biraz hindistan cevizi ister misin?" notunu düşmüştü.