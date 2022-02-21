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Haberler Magazin Yasmin Erbil en cesur haliyle yatak odasından paylaştı! Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızına bakın sosyal medyayı salladı

Yasmin Erbil en cesur haliyle yatak odasından paylaştı! Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızına bakın sosyal medyayı salladı

Yasmin Erbil en cesur haliyle yatak odasından paylaştı! 1989 -1996 yılları arasında evli kalan şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın bu evlilikten Yasmin adından kızları olmuştu. Anne ve babasının izinden giderek oyunculuk mesleğini tercih eden Yasmin Erbil, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmuştu. Erbil, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Genç oyuncu, yatak odasında en cesur haliyle kamere karşısına geçti ve o anları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Yasmin Erbil'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

21.02.2022 19:03 - Son Güncelleme: 21.02.2022 19:08
Yasmin Erbil en cesur haliyle yatak odasından paylaştı! Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızına bakın sosyal medyayı salladı

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Yasmin Erbil en cesur haliyle yatak odasından paylaştı! Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızına bakın sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncu, yatak odasında en cesur haliyle kamere karşısına geçti ve sere serpe uzanarak verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Yasmin Erbil en cesur haliyle yatak odasından paylaştı! Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızına bakın sosyal medyayı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde Instagram'da gündem oldu.

Yasmin Erbil en cesur haliyle yatak odasından paylaştı! Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızına bakın sosyal medyayı salladı

Cesaretini konuşturarak en doğal halini takipçilerinin beğenisine sunan Erbil'in makyajsız hali sevenlerinden tam not aldı.

Yasmin Erbil en cesur haliyle yatak odasından paylaştı! Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızına bakın sosyal medyayı salladı

İşte başta Yasmin Erbil'in çok konuşulan paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri...

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