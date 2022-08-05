Yasmin Erbil bol gülücüklü mayolu pozunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Mehmet Ali Erbil'in olaylı kızı Yasmin Erbil...
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açmıştı. Anne ve babasının izinden giderek meslek olarak oyunculuğu tercih eden Erbil, her yaz olduğu gibi bu sene de kural bozmadı. Tatilin tadını çıkaran Yasmin Erbil'in önceki gün paylaştığı ve gülücükler saçtığı mayolu pozu sosyal medyayı salladı.
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen 26 yaşındaki Yasmin Erbil, geçtiğimiz aylarda yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti.
Eski manken Cansu Nur Çufalı, sosyal medya hesabından eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini üç kadınla aldattığını öne sürmüştü. Çufalı, eşinin kendisini aldattığı kadınlardan birinin de Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil olduğunu iddia etmişti.
Yasmin Erbil dilekçesinde onurunun ayaklar altına alındığını iddia etmiş, avukatı Şeyda Yıldırım da "Oyunculuğa yeni başlamış olan müvekkilin adının bu şekilde iftiralarla anılması, geleceği için vahim sonuçlar yaratabilmektedir. Psikolojisi bozulmakta, kişilik hakları zedelenmekte, onuru ve namusu lekelenmeye çalışılmaktadır" demişti.