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Haberler Magazin Yasmin Erbil bikinili halini saatlerce izledi kendinden geçti! Mehmet Ali Erbil'in kızı renkli bikinisiyle bakışları üzerine çekti

Yasmin Erbil bikinili halini saatlerce izledi kendinden geçti! Mehmet Ali Erbil'in kızı renkli bikinisiyle bakışları üzerine çekti

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, havaların ısınmasıyla tatil sezonunu açmıştı. Anne ve babasının izinden giderek meslek olarak oyunculuğu tercih eden Erbil, her yaz olduğu gibi bu sene de kural bozmadı. Yasmin Erbil, önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Deniz kenarındaki boy aynasından vücuduna bakan Erbil, kendisini inceledikten sonra denize girdi. Erbil, deniz sonrası bol bol sefie çekti.

14.07.2022 10:31 - Son Güncelleme: 14.07.2022 10:31
Yasmin Erbil bikinili halini saatlerce izledi kendinden geçti! Mehmet Ali Erbil’in kızı renkli bikinisiyle bakışları üzerine çekti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, önceki gün Çeşme'de görüntülendi. İşte detaylar...

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Yasmin Erbil bikinili halini saatlerce izledi kendinden geçti! Mehmet Ali Erbil’in kızı renkli bikinisiyle bakışları üzerine çekti

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen 26 yaşındaki Yasmin Erbil, geçtiğimiz aylarda yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti.

Yasmin Erbil bikinili halini saatlerce izledi kendinden geçti! Mehmet Ali Erbil’in kızı renkli bikinisiyle bakışları üzerine çekti

Eski manken Cansu Nur Çufalı, sosyal medya hesabından eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini üç kadınla aldattığını öne sürmüştü. Çufalı, eşinin kendisini aldattığı kadınlardan birinin de Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil olduğunu iddia etmişti.

Yasmin Erbil bikinili halini saatlerce izledi kendinden geçti! Mehmet Ali Erbil’in kızı renkli bikinisiyle bakışları üzerine çekti

HEM ÇUFALI'YA HEM ARTO'YA DAVA

Erbil, bu olayın üzerine geçtiğimiz günlerde Cansu Nur Çufalı'yı mahkemeye vermişti. Çufalı hakkında bir ay uzaklaştırma kararı aldıran Erbil, onunla birlikte katıldığı programın sunucusu Arto'ya da 200 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Yasmin Erbil bikinili halini saatlerce izledi kendinden geçti! Mehmet Ali Erbil’in kızı renkli bikinisiyle bakışları üzerine çekti

Yasmin Erbil dilekçesinde onurunun ayaklar altına alındığını iddia etmiş, avukatı Şeyda Yıldırım da "Oyunculuğa yeni başlamış olan müvekkilin adının bu şekilde iftiralarla anılması, geleceği için vahim sonuçlar yaratabilmektedir. Psikolojisi bozulmakta, kişilik hakları zedelenmekte, onuru ve namusu lekelenmeye çalışılmaktadır" demişti.

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