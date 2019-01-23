Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey: 12 yıl sonra baba ocağına dönmek gibi! Yasemin Yalçın'ın kızını görenler şaşırdı

Yasemin Yalçın ile eşi İlyas İlbey uzun bir aradan sonra yeniden tiyatro sahnesinde izleyici karşısına çıkacak. 12 yıl sonra yeniden sahne tozu yutacak olan Yasemin Yalçın, hislerini "Baba ocağına dönmek gibi bir şey." sözleriyle ifade etti. Eşi İlyas İlbey için 'hayatımın aşkı' diyen Yasemin Yalçın'ın kızı da kendisi kadar merak konusu oldu. İşte Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in 12 yıl boyunca yaşadıkları hayat ve kızları Eda İlbey...

23 Ocak 2019 Çarşamba, 13:19:34 Güncelleme: 13:40:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





