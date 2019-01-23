Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey: 12 yıl sonra baba ocağına dönmek gibi! Yasemin Yalçın'ın kızını görenler şaşırdı
Yasemin Yalçın ile eşi İlyas İlbey uzun bir aradan sonra yeniden tiyatro sahnesinde izleyici karşısına çıkacak. 12 yıl sonra yeniden sahne tozu yutacak olan Yasemin Yalçın, hislerini "Baba ocağına dönmek gibi bir şey." sözleriyle ifade etti. Eşi İlyas İlbey için 'hayatımın aşkı' diyen Yasemin Yalçın'ın kızı da kendisi kadar merak konusu oldu. İşte Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in 12 yıl boyunca yaşadıkları hayat ve kızları Eda İlbey...
İşte Yasemin Yalçın'ın açıklamalarından satır başları:
''Biz 12 yıldır tiyatro yapmadık, ama bu süreyi boş geçirmedik belki ekran önünde değildik ama yine üretimimiz devam etti. Bu arada hayatı da yakaladık. Gezdik, uzun yollara çıktık. Çiftliğimiz var. Ektik, biçtik… Çobanlık yaptık, koyun bekledik. Atlarımızla diğer hayvanlarımızla ilgilendik.