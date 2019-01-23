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Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey: 12 yıl sonra baba ocağına dönmek gibi! Yasemin Yalçın'ın kızını görenler şaşırdı

Yasemin Yalçın ile eşi İlyas İlbey uzun bir aradan sonra yeniden tiyatro sahnesinde izleyici karşısına çıkacak. 12 yıl sonra yeniden sahne tozu yutacak olan Yasemin Yalçın, hislerini "Baba ocağına dönmek gibi bir şey." sözleriyle ifade etti. Eşi İlyas İlbey için 'hayatımın aşkı' diyen Yasemin Yalçın'ın kızı da kendisi kadar merak konusu oldu. İşte Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in 12 yıl boyunca yaşadıkları hayat ve kızları Eda İlbey...

23 Ocak 2019 Çarşamba, 13:19:34 Güncelleme: 13:40:46
Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey: 12 yıl sonra baba ocağında döndük! Yasemin Yalçın'ın kızını görenler şaşırdı

Yasemin Yalçın, bugün bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. Uzun zamandır televizyon ekranlarında yer almayan çift, 12 yıl sonra tiyatro ile sahnelere geri döndü. Yasemin Yalçın, bu 12 yıllık süreç ile ilgili merak edilen her şeyi canlı yayında anattı...

Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey: 12 yıl sonra baba ocağında döndük! Yasemin Yalçın'ın kızını görenler şaşırdı

İşte Yasemin Yalçın'ın açıklamalarından satır başları:

''Biz 12 yıldır tiyatro yapmadık, ama bu süreyi boş geçirmedik belki ekran önünde değildik ama yine üretimimiz devam etti. Bu arada hayatı da yakaladık. Gezdik, uzun yollara çıktık. Çiftliğimiz var. Ektik, biçtik… Çobanlık yaptık, koyun bekledik. Atlarımızla diğer hayvanlarımızla ilgilendik.

Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey: 12 yıl sonra baba ocağında döndük! Yasemin Yalçın'ın kızını görenler şaşırdı

'KOYUN GÜDÜYORUM'

Ben çiftliğe gittiğimiz zaman koyun güdüyorum. Keyif alıyorum. Ekip, biçiyorum… Çok güzel kuru fasulyem var. Yetiştiriyorum organik, eşe dosta dağıtıyoruz.

Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey: 12 yıl sonra baba ocağında döndük! Yasemin Yalçın'ın kızını görenler şaşırdı

"BABA OCAĞINA DÖNMEK GİBİ BİR ŞEY!"

Geçen bana dediler ki '12 yıl sonra tiyatroya dönüyorsunuz, ne hissediyorsunuz?' ağzımdan 'Baba ocağına dönmek gibi bir şey' çıktı. Sonra düşündüm yanlış mı yaptım diye. Baba ocağı, asker ocağı, tiyatro da benim için bir ocak gerçekten.''

Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey: 12 yıl sonra baba ocağında döndük! Yasemin Yalçın'ın kızını görenler şaşırdı

'TİYATRODA HER ŞEYİ YAPTIM'

İlyas İlbey ise canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

''Ben tiyatroda her şeyi yaptım. Müşfik Kenter'in ayakkabısını da boyadım, etrafı süpürdüm, asistanlık yaptım çok şey öğrendim… Müşfik Kenter'den de eşi Yıldız Kenter'den de çok ama çok şey öğrendim.

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