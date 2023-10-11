Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bebeklerinin isimleri belli oldu! "Güzel bir para karşılığında..." İkizlerin gelmesine az kaldı

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde gebelik süreci hakkında pek çok detay paylaşan Şefkatli, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. 5 aylık hamile olan Şefkatli önceki takipçileriyle soru cevap yaptı. Yanında eşi İdo Tatlıses de vardı. Çift bebeklerinin isimlerinin belli olduğunu söyledi. Ancak İdo'nun teklifi gündeme bomba gibi düştü.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu iddia edilmiş, genç çiftten bir açıklama gelmeden İbrahim Tatlıses mutlu haberi açıklamıştı.
İbrahim Tatlıses de iddiaları doğrularken ikiz bebek müjdesini vermişti. İbrahim Tatlıses açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı
"Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz"
İbrahim Tatlıses'in ardından Şamdan Plus'a konuşan Yasemin Şefkatli, "Kayınbabam İbrahim Tatlıses, bizden erken davrandı, hamileliğimi ve ikiz bebek sürprizini açıkladı. Çok sevindiği ve çok heyecanlandığı için bizden önce davrandı" ifadelerini kullanmıştı.