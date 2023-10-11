Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in bebeklerinin isimleri belli oldu! "Güzel bir para karşılığında..." İkizlerin gelmesine az kaldı

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde gebelik süreci hakkında pek çok detay paylaşan Şefkatli, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. 5 aylık hamile olan Şefkatli önceki takipçileriyle soru cevap yaptı. Yanında eşi İdo Tatlıses de vardı. Çift bebeklerinin isimlerinin belli olduğunu söyledi. Ancak İdo'nun teklifi gündeme bomba gibi düştü.