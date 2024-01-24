Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in ikizleri kime benziyor? Dede İbrahim Tatlıses açıkladı! Gelinini ziyarete giden Tatlıses...

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Geçtiğimiz günlerde de ikiz bebeklerini kucaklarına alan genç çift, şimdilerde tarifsiz bir mutluluk yaşıyor. Gelini Yasemin Şefkatli'yi hastanede ziyarete giden İbrahim Tatlıses bakın ayaküstü neler anlattı neler.
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, uzun süreli birlikteliklerini 2021 yılında nikah masasına taşıdı. Mutlu evlilikleri olan ikili geçtiğimiz aylarda bebek müjdesini verdi.
Şefkatli, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Doktorum, doğumun ocak ayında olacağını söyledi. Doğum Türkiye'de olacak. Hazırlıklarımız tam hazır değil ama eksikleri tamamlıyoruz" demişti.
Ünlü çift, önceki gün ise İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını verdikleri ikiz bebeklerine kavuştu.