Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerini paylaştı! İbo Tatlıses’in oğulları dedeleri İbrahim Tatlıses’e benzetildi!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tunalı'nın oğulları İdo Tatlıses ile 2021'de dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir Ocak ayında kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Şefkatli, şimdilerde 6 aylık olan bebeklerinin fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.Sevimli halleriyle dikkat çeken ikizler dedeleri İbrahim Tatlıses'e benzetildi.