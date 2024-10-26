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Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinden kötü haber! Sosyal medya hesabından duyurdu

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'İn evliliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, gönlünü sarışın güzel Yasemin Şefkatli'ye kaptırmıştı. Çiftin tanışma hikayeleri bir ara çok konuşulurken çift şimdilerde ikiz bebekleriyle mutlu evliliklerini sürdürmeye devam ediyor. Ancak bugün Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. İşte Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 17:57 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 17:57
Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinden kötü haber! Sosyal medya hesabından duyurdu

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın gözlerinden sakındıkları oğulları İdo Tatlıses, gönlünü Yasemin Şefkatli'ye kaptırmıştı.

Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinden kötü haber! Sosyal medya hesabından duyurdu

2020 yılındaki pandemi nedeniyle evlilik tarihini erteleyen çift 5 Kasım 2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinden kötü haber! Sosyal medya hesabından duyurdu

Çift 22 Ocak tarihinde ise İbrahim Ayel ve Sinan Emir ismini verdikleri ikizlerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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