Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinden kötü haber! Sosyal medya hesabından duyurdu
Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'İn evliliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, gönlünü sarışın güzel Yasemin Şefkatli'ye kaptırmıştı. Çiftin tanışma hikayeleri bir ara çok konuşulurken çift şimdilerde ikiz bebekleriyle mutlu evliliklerini sürdürmeye devam ediyor. Ancak bugün Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. İşte Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımı...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 17:57Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 17:57