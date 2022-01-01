Yasemin Sakallıoğlu’nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı o da ünlü! O Ses Türkiye Yılbaşı programını sallayan Yasemin...

Yasemin Sakallıoğlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Yasemin Sakallıoğlu, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları arasında yer alıyor. Esprili tavrı ile dikkat çeken ünlü isim daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de rol almıştı.