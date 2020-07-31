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Yasemin Özilhan'ın güzelliği annesinden! Yasemin Özilhan ve annesi herkesi hayran bıraktı

Doğal güzelliği ile başaran İzzet Özilhan'ın eşi 35 yaşındaki Yasemin Özilhan hem evliliği hem de güzelliğiyle gıpta edilen bir isim. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Yasemin Özilhan'ı Instagram'da 1 milyonu aşkın kişi takip ediyor. Son dönemde eşi İzzet Özilhan ile yaşadığı sorunla gündeme gelen Yasemin Özilhan hakkında pek çok detay merak ediliyor. Yasemin Özilhan hakkında araştırma yapalan annesi Dilek Hanım'ı görünce şaştı kaldı.Yasemin Özilhan ve annesi güzelliğin genetik miras olduğunu kanıtlar nitelikte. İşte Yasemin Özilhan'ın annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

31.07.2020 17:32 - Son Güncelleme: 31.07.2020 17:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





