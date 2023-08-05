Yasemin Özilhan'ın akıllara zarar ultra lüks evi sosyal medyanın dilinde! Boğaz manzaralı evin her bir ayrıntısı servet niteliğinde

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda etti. Bu evlilikten iki kızı olan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Attığı her adımla adından söz ettiren Özilhan bu kez ultra lüks eviyle gündeme geldi. O evde adeta yok yok!