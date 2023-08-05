Yasemin Özilhan'ın akıllara zarar ultra lüks evi sosyal medyanın dilinde! Boğaz manzaralı evin her bir ayrıntısı servet niteliğinde

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda etti. Bu evlilikten iki kızı olan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Attığı her adımla adından söz ettiren Özilhan bu kez ultra lüks eviyle gündeme geldi. O evde adeta yok yok!
Aşk Oyunu dizisinde Ekin karakterini canlandıran Yasemin Özilhan, kariyerindeki asıl sıçrayışı Doktorlar'daki Ela rolüyle yakaladı.
Koçum Benim, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda da rol alan Özilhan, evlendikten sonra ekranlara veda etti. 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren oyuncunun bu evlilikten iki kız evladı oldu.
Setlerden uzak bir yaşan sürdüren Özilhan, bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi.