Yasemin Özilhan’dan Sinem Kobal’a bornozlu kutlama! “Kim der 2 çocuk annesi” Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi...

Doktorlar dizisi ile hafızalara kazınan ve evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, sıkı dostu Sinem Kobal'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Özilhan, Sinem Kobal ile bornozlarıyla verdiği bir pozu Instagram'da yayınlayarak arkadaşının yeni yaşını kutladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.