Yasemin Özilhan’dan Sinem Kobal’a bornozlu kutlama! “Kim der 2 çocuk annesi” Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi...

Doktorlar dizisi ile hafızalara kazınan ve evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, sıkı dostu Sinem Kobal'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Özilhan, Sinem Kobal ile bornozlarıyla verdiği bir pozu Instagram'da yayınlayarak arkadaşının yeni yaşını kutladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yeni yaşına özel paylaşımlarda bulundu.
Kobal, arkadaşlarının doğum günü için yaptığı paylaşımları Instagram'da kendi sayfasında yayınladı.
Doktorlar dizisi ile hafızalara kazınan ve evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan'ın Kobal'ın doğum gününe özel yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.