Yasemin Özilhan boğaz manzaralı ultra lüks evinden paylaştı! “Tam bir saray yavrusu” Ev hali ayrı zevkle döşenmiş villası ayrı konuşuldu

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda etti. 12 yıl sonra setlere dönmeye hazırlanan Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. O paylaşımlarına yenilerini ekleyen oyuncu, şimdi ise boğaz manzaralı ultra lüks evinden yayınladığı görüntülerle çok konuşuldu. Özilhan'ın hem ev hali hem de lüks villası gündem oldu.
Doktorlar dizisi ile hafızalara kazınan Yasemin Ergene 2011'de İzzet Özilhan'la evlenmiş ve oyunculuğu bırakmıştı.
Özilhan, setlerden uzak olduğu dönemlerde geçirdiği estetik operasyonları ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, 1,6 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi. Oyuncu, şimdi ise boğaz manzaralı ultra lüks evinden yayınladığı görüntülerle çok konuşuldu.