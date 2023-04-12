Yasemin Kozanoğlu'dan son halini eleştirenlere yanıt "Aptalca! Sanki hep 20 yaşımda kalacakmışım gibi..." Bir dönemin olay kadını Yasemin...

Yasemin Kozanoğlu artık mütevazı bir hayat sürüyor. Yasemin Kozanoğlu, Kanlıca'da ailesine ait yalıda büyüdü. Bir döneme lüks hayatı ve hızlı yaşantısıyla damgasını vuran sosyetik, 2016'da İspanya'ya yerleşti. Şimdi ise Ibiza'da son derece mütevazı ve tamamen organik bir hayat sürüyor.