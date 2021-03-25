Yasemin Kay Allen'ın şovu sosyal medyayı salladı! Tişörtünü sıyırdı görenler 'ne yapıyorsunuz Yasemin Hanım' dedi

Yasemin Kay Allen'dan karın kası şovu! Tişörtünü sıyırdı görenler 'ne yapıyorsunuz Yasemin Hanım' dedi... 70'li yıllarda ünlü isimlerle oynadığı Yeşilçam filmleriyle adını 'yabancı gelin' olarak duyuran Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Kay Allen, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. Annesinin izinden giden ve başarılı bir oyuncu olan 31 yaşındaki Kay Allen, fit halini spora borçlu olan ünlülerden...

25.03.2021 09:35 - Son Güncelleme: 25.03.2021 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





