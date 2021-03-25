Yasemin Kay Allen'ın şovu sosyal medyayı salladı! Tişörtünü sıyırdı görenler 'ne yapıyorsunuz Yasemin Hanım' dedi
Yasemin Kay Allen'dan karın kası şovu! Tişörtünü sıyırdı görenler 'ne yapıyorsunuz Yasemin Hanım' dedi... 70'li yıllarda ünlü isimlerle oynadığı Yeşilçam filmleriyle adını 'yabancı gelin' olarak duyuran Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Kay Allen, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. Annesinin izinden giden ve başarılı bir oyuncu olan 31 yaşındaki Kay Allen, fit halini spora borçlu olan ünlülerden...
25.03.2021 09:35
- Son Güncelleme: 25.03.2021 09:48
Yasemin Kay Allen'ın şovu sosyal medyayı salladı! Tişörtünü sıyırdı görenler 'ne yapıyorsunuz Yasemin Hanım' dedi. Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Suna Yıldızoğlu'nun kızı Yasemin Kay Allen, Instagram dikkat çekti.
Annesi gibi hem güzel hem de başarılı bir oyuncu olan Yasemin Kay Allen, fit görünümünü spora borçlu ünlülerden.
BU SIRALAR ÜNLÜLER ARASINDA SPOR POZLARI ÇOK MODA
31 yaşındaki Yasemin Allen'ın kas şovu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.İşte magazin dünyasının ünlülerinin paylaştığı spor fotoğrafları.
SONGÜL KARLI
Ünlü şarkıcı ve sunucu, koronavirüs salgını nedeniyle devam eden pandemi sürecinde kendini spora verdi ve yaza bomba bir giriş yapmak için ter döküyor.
ÖNCE FRİKİK VERDİ
Songül Karlı spor paylaşımında frikik verdi.