Yasemin Baştan Çonka’nın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! “Oğlu değil ikizi sanki” Seksenler’in Nazlı’sıydı...
Seksenler dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Baştan Çonka, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Oğlu değil ikizi sanki", "Abla kardeş gibisiniz" yorumlarında bulundu. İşte Yasemin Baştan Çonka'nın biricik oğlu...
18.07.2023 16:01 - Son Güncelleme: 18.07.2023 16:01
Seksenler, Yeditepe İstanbul, Bir İstanbul Masalı, Gönülçelen gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Yasemin Baştan Çonka, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla gündeme geldi.