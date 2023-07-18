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Yasemin Baştan Çonka’nın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! “Oğlu değil ikizi sanki” Seksenler’in Nazlı’sıydı...

Seksenler dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Baştan Çonka, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Oğlu değil ikizi sanki", "Abla kardeş gibisiniz" yorumlarında bulundu. İşte Yasemin Baştan Çonka'nın biricik oğlu...

takvim.com.tr
18.07.2023 16:01 - Son Güncelleme: 18.07.2023 16:01
Yasemin Baştan Çonka’nın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! “Oğlu değil ikizi sanki” Seksenler’in Nazlı’sıydı...

Seksenler, Yeditepe İstanbul, Bir İstanbul Masalı, Gönülçelen gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Yasemin Baştan Çonka, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla gündeme geldi.

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Yasemin Baştan Çonka’nın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! “Oğlu değil ikizi sanki” Seksenler’in Nazlı’sıydı...

İkinci Bahar dizisinde "Melek" karakteri ile tanınan ünlü oyuncunun oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yasemin Baştan Çonka’nın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! “Oğlu değil ikizi sanki” Seksenler’in Nazlı’sıydı...

Sosyal medya kullanıcıları, "Oğlu değil ikizi sanki", "Abla kardeş gibisiniz" yorumlarında bulundu.

Yasemin Baştan Çonka’nın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! “Oğlu değil ikizi sanki” Seksenler’in Nazlı’sıydı...

Anne-oğlun pozları, kısa sürede Instagram'da hızla yayılarak gündem oldu.

Yasemin Baştan Çonka’nın gözlerden uzak tuttuğu oğluna bakın! “Oğlu değil ikizi sanki” Seksenler’in Nazlı’sıydı...

İşte Yasemin Baştan Çonka ve oğlu Sarp...

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