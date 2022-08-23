Yasemin Allen'ın annesi Suna Yıldızoğlu İngiltere'nin biten sağlık sistemini topa tuttu: "2 yıl doktorla görüşemedi ve vefat etti"

Kemal Sunal ile Tarzan Rıfkı filminde rol alan performansıyla bir döneme damga vuran ve bir süredir İngiltere'de yaşayan ünlü sinema oyuncusu Suna Yıldızoğlu, ülkedeki sağlık sistemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Suna Yıldızoğlu, İngiltere'deki sağlık sistemini eleştirdi.