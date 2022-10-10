Yaşar Alptekin'in son haline bakın! Podyumların aranan ismi maneviyata yönelmişti, şimdiki halini görenler: "Tanıyamadım bir an"
Yaşar Alptekin'in son haline bakın! Podyumların aranan ismi maneviyata yönelmişti, şimdiki haliyle gündeme bomba gibi düşen Yaşar Alptekin sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri, "Tanıyamadım bir an" dese de kimileri de "Hiç değişmemişsin" yorumları yaptı. İşte ekranlardan uzak duran bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin'in son hali...
"TANIYAMADIM BİR AN"
Yaşar Alptekin'in son haline bakın! Podyumların aranan ismi maneviyata yönelmişti... Ekranlardan uzak duran Yaşar Alptekin'in şimdiki hali sosyal medyayı ikiye böldü.
İkinci kez evlendiği eşi Nilgün Altınyay'ı 2020 yılında kaybeden Yaşar Alptekin ihanet itirafıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Nilgün Altınyay'ın ölümünü Alptekin sosyal medya hesabından, "Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık." notuyla paylaşmıştı.
"BOŞANMAK İSTİYORDUM"
Katıldığı bir programda Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınyay ile ilk evliliklerinde yaşadıkları kıskançlıklardan dolayı boşanmak istediğini ama eşinin kendisinden boşanmak istemediğini ifade etmişti.
PLANLAYARAK ALDATMIŞ
Yaşar Alptekin, eşi kendisinden boşansın diye planlayarak eşini aldattığını itiraf etti. Alptekin açıklamasında "Allah affetsin duyulması gereken bir kişiydi zaten" demişti.
Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Ayris Alptekin adında bir kız evladı olan Yaşar Alptekin, renkli hayatı bırakarak maneviyata yönelmişti,