Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin anne oldu! Podyumların aranan ismi maneviyata yönelmişti: "Baba olmak güzel ama dede olmak daha güzelmiş"
Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin anne oldu! Podyumların aranan ismi maneviyata yönelmişti Yaşar Alptekin... Son haliyle gündemden düşmeyen Alptekin dede oldu. Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin doğum yaptı. Ayris Alptekin kızına 'Maya' adını verdi. Mutluluğunu dile getiren 60 yaşındaki Yaşar Alptekin, "Baba olmak güzel ama dede olmak daha güzelmiş. Allah isteyen herkese nasip etsin." dedi.
İkinci kez evlendiği eşi Nilgün Altınyay'ı 2020 yılında kaybeden Yaşar Alptekin ihanet itirafıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Nilgün Altınyay'ın ölümünü Alptekin sosyal medya hesabından, "Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık." notuyla paylaşmıştı.
"BOŞANMAK İSTİYORDUM"
Katıldığı bir programda Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınyay ile ilk evliliklerinde yaşadıkları kıskançlıklardan dolayı boşanmak istediğini ama eşinin kendisinden boşanmak istemediğini ifade etmişti.
PLANLAYARAK ALDATMIŞ
Yaşar Alptekin, eşi kendisinden boşansın diye planlayarak eşini aldattığını itiraf etti. Alptekin açıklamasında "Allah affetsin duyulması gereken bir kişiydi zaten" demişti.