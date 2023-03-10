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Haberler Magazin Yaşar Alptekin 'en güzel şey' dedi Tuğba Altıntop evlilik açıklamasıyla ortalığı salladı! 'Yedi Kocalı Hürmüz de kimmiş' dedirtmişti: "Görücü usulü..."

Yaşar Alptekin 'en güzel şey' dedi Tuğba Altıntop evlilik açıklamasıyla ortalığı salladı! 'Yedi Kocalı Hürmüz de kimmiş' dedirtmişti: "Görücü usulü..."

Yaşar Alptekin 'en güzel şey' dedi Tuğba Altıntop evlilik açıklamasıyla ortalığı salladı! 'Yedi Kocalı Hürmüz de kimmiş' dedirtmişti. Konuk oldukları programda dikkat çeken açıklamalara imza atan Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop ile bir dönemin ünlü mankeni Yaşar Alptekin ilişkiye dair bakın neler söyledi.

takvim.com.tr
10.03.2023 12:18 - Son Güncelleme: 10.03.2023 12:33
Yaşar Alptekin ’en güzel şey’ dedi Tuğba Altıntop evlilik açıklamasıyla ortalığı salladı! ’Yedi Kocalı Hürmüz de kimmiş’ dedirtmişti: Görücü usulü...

"GÖRÜCÜ USULÜ..."

Yaşar Alptekin 'en güzel şey' dedi Tuğba Altıntop evlilik açıklamasıyla ortalığı salladı! 'Yedi Kocalı Hürmüz de kimmiş' dedirtmişti... Meğer Yaşar Alptekin ile Tuğba Altıntop görücü usulü ile evlilik istiyormuş! Biri bir dönemin en ünlü mankeni diğeri ise Rafet El Roman'ın eski eşi...

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Yaşar Alptekin ’en güzel şey’ dedi Tuğba Altıntop evlilik açıklamasıyla ortalığı salladı! ’Yedi Kocalı Hürmüz de kimmiş’ dedirtmişti: Görücü usulü...

1996-2002 yılları arasında Rafet El Roman ile evli kalan Tuğba Altıntop'un bu evliliğinden Su El Roman ve Şevval El Roman adında iki kızı oldu. Tuğba Altıntop imam nikahi itirafıyla geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yaşar Alptekin ’en güzel şey’ dedi Tuğba Altıntop evlilik açıklamasıyla ortalığı salladı! ’Yedi Kocalı Hürmüz de kimmiş’ dedirtmişti: Görücü usulü...

Bir YouTube programına konuk olan Tuğba Altıntop, "Resmi evlenmeden imam nikahın oldu mu?" sorusu üzerine "Dokuz kocalı Hürmüz'den fazlayım" yanıtını verdi. Altıntop toplamda sekiz tane imam nikahı kıydığını itiraf etti. Aynı zamanda imam nikahı kıydığı 8 kişiden ve 1 kez resmi nikah kıydığı Rafet El Roman'dan mehir almadığını ifade etti.

Yaşar Alptekin ’en güzel şey’ dedi Tuğba Altıntop evlilik açıklamasıyla ortalığı salladı! ’Yedi Kocalı Hürmüz de kimmiş’ dedirtmişti: Görücü usulü...

"Kesinlikle imam nikahı yaparım, yaptırırım da. Evlenirim zaten. Kesinlikle benim için şarttır. Resmi evlenmeden imam nikahım oldu. Dokuz Kocalı Hürmüz'den fazlayım. Seda Sayan kadar olamaz. 8 tane imam nikahı kıydım, şükürler olsun. Doğruyu söylüyorum. Baktım olmadı hemen ayrıldım. Mehir almadım. Rafet'te de mehir vardı. Hiç birisinden mehir almadım." diyen Tuğba Altıntıop imam nikahlı olduğu kişilerin bazılarıyla en az bir hafta 10 gün kadar, bazılarıyla da 2 veya 3 yıl resmi nikahsız evli kaldığını söyledi.

Yaşar Alptekin ’en güzel şey’ dedi Tuğba Altıntop evlilik açıklamasıyla ortalığı salladı! ’Yedi Kocalı Hürmüz de kimmiş’ dedirtmişti: Görücü usulü...

Altıntop tanıdık imamlar olduğunu da sözlerine ekledi. Buna rağmen nikah rekorunda hâlâ Seda Sayan'ı geçemediğini gülerek sözlerine ekledi. İlerleyen zamanlarda resmi ve imam nikahlı olmak şartıyla evlilik yapmak istediğini belirterek aklındaki kişiye de gönderme yaptı.

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