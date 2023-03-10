Yaşar Alptekin 'en güzel şey' dedi Tuğba Altıntop evlilik açıklamasıyla ortalığı salladı! 'Yedi Kocalı Hürmüz de kimmiş' dedirtmişti: "Görücü usulü..."

"Kesinlikle imam nikahı yaparım, yaptırırım da. Evlenirim zaten. Kesinlikle benim için şarttır. Resmi evlenmeden imam nikahım oldu. Dokuz Kocalı Hürmüz'den fazlayım. Seda Sayan kadar olamaz. 8 tane imam nikahı kıydım, şükürler olsun. Doğruyu söylüyorum. Baktım olmadı hemen ayrıldım. Mehir almadım. Rafet'te de mehir vardı. Hiç birisinden mehir almadım." diyen Tuğba Altıntıop imam nikahlı olduğu kişilerin bazılarıyla en az bir hafta 10 gün kadar, bazılarıyla da 2 veya 3 yıl resmi nikahsız evli kaldığını söyledi.