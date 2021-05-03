RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Yasak Elma’da fırtınalar estirmişti! Yeni projesi ile el sıkıştı! Büyük ses getirecek…

Gündemde dizi oyuncularının ayrılık haberleri gelmeye devam ederken bir yandan da yeni projeler için el sıkışılıyor. Yasak Elma'da fırtınalar estiren bir oyuncusunun yeni projesi belli oldu ve büyük ses getirecek. Yasak Elma'dan senaryo gereği vurularak ölen Nesrin Cavadzade'nin yeni projesi yolda. Bu kez farklı bir şekilde ekranlara gelmeye hazırlanan güzel oyuncu aynı dizide rol aldığı oyuncu arkadaşı Gökhan Alkan ile de magazine gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte merak edilenler…

03.05.2021 12:45 - Son Güncelleme: 03.05.2021 12:45
Yasak Elma’da fırtınalar estirmişti! Yeni projesi ile el sıkıştı! Büyük ses getirecek…

Gündemde dizi oyuncularının ayrılık haberleri gelmeye devam ederken bir yandan da yeni projeler için el sıkışılıyor. Yasak Elma'da fırtınalar estiren bir oyuncusunun yeni projesi belli oldu ve büyük ses getirecek. Yasak Elma'dan senaryo gereği vurularak ölen Nesrin Cavadzade'nin yeni projesi yolda. Bu kez farklı bir şekilde ekranlara gelmeye hazırlanan güzel oyuncu aynı dizide rol aldığı oyuncu arkadaşı Gökhan Alkan ile de magazine gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte merak edilenler…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasak Elma’da fırtınalar estirmişti! Yeni projesi ile el sıkıştı! Büyük ses getirecek…

Daha önce pek çok projede rol alan ve son olarak Yasak Elma'da Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Diziden ayrılır ayrılmaz yeni proje için el sıkışan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade bu kez farklı bir şekilde izleyici karşısına çıkacak. Gökhan Alkan ile ilişkisiyle de sık sık gündem konusu olan Nesrin Cavadzade'nin hayatına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Yasak Elma’da fırtınalar estirmişti! Yeni projesi ile el sıkıştı! Büyük ses getirecek…

REKLAMDA OYNAYACAK

Gazeteci Birsen altuntaş'ın haberine göre Nesrin Cavadzade reklam anlaşması yaptı. Ünlü oyuncunun Magnum dondurmasıyla el sıkıştığı ortaya çıktı.

Yasak Elma’da fırtınalar estirmişti! Yeni projesi ile el sıkıştı! Büyük ses getirecek…

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başşehri Bakü'de doğmuştur. Şahika Tekand Studio Oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Nesrin Cavadzade Türkçe'nin dışında, Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Yasak Elma’da fırtınalar estirmişti! Yeni projesi ile el sıkıştı! Büyük ses getirecek…

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynadı. Dizinin hemen ardından Nesrin Cavadzade "Dilber'in Sekiz Günü" adlı filminde oynadı. Nesrin, bu filmdeki performansıyla Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Hemen ardından yine bir Cemal Şan filmi olan "Acı" ile de yeniden Erzurum Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Bu filmin ardından, ara verdiği televizyon kariyerine, "Samanyolu" adlı dizi ile devam etti.