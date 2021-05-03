Yasak Elma’da fırtınalar estirmişti! Yeni projesi ile el sıkıştı! Büyük ses getirecek…
Gündemde dizi oyuncularının ayrılık haberleri gelmeye devam ederken bir yandan da yeni projeler için el sıkışılıyor. Yasak Elma'da fırtınalar estiren bir oyuncusunun yeni projesi belli oldu ve büyük ses getirecek. Yasak Elma'dan senaryo gereği vurularak ölen Nesrin Cavadzade'nin yeni projesi yolda. Bu kez farklı bir şekilde ekranlara gelmeye hazırlanan güzel oyuncu aynı dizide rol aldığı oyuncu arkadaşı Gökhan Alkan ile de magazine gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte merak edilenler…
Gündemde dizi oyuncularının ayrılık haberleri gelmeye devam ederken bir yandan da yeni projeler için el sıkışılıyor. Yasak Elma'da fırtınalar estiren bir oyuncusunun yeni projesi belli oldu ve büyük ses getirecek. Yasak Elma'dan senaryo gereği vurularak ölen Nesrin Cavadzade'nin yeni projesi yolda. Bu kez farklı bir şekilde ekranlara gelmeye hazırlanan güzel oyuncu aynı dizide rol aldığı oyuncu arkadaşı Gökhan Alkan ile de magazine gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte merak edilenler…
Daha önce pek çok projede rol alan ve son olarak Yasak Elma'da Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Diziden ayrılır ayrılmaz yeni proje için el sıkışan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade bu kez farklı bir şekilde izleyici karşısına çıkacak. Gökhan Alkan ile ilişkisiyle de sık sık gündem konusu olan Nesrin Cavadzade'nin hayatına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynadı. Dizinin hemen ardından Nesrin Cavadzade "Dilber'in Sekiz Günü" adlı filminde oynadı. Nesrin, bu filmdeki performansıyla Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Hemen ardından yine bir Cemal Şan filmi olan "Acı" ile de yeniden Erzurum Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Bu filmin ardından, ara verdiği televizyon kariyerine, "Samanyolu" adlı dizi ile devam etti.