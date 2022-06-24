Yasak aşkın kurbanı Bihter’inin ölüm yıl dönümünde akıllara geldi! Aşk-ı Memnu yıldızlarının son halleri şoke etti! Dizinin Cemile’si...

Aşk-ı Memnu efsanesi, üzerinden yıllar geçse de unutulacak gibi değil... Nitekim dizi, yayın hayatına veda edeli 9 yıl olmasına rağmen, hâlâ ilk günkü gibi hafızalarımızda. Biz de sizler için dizi oyuncularının, o zamandan bugüne geçirdikleri değişimi derledik!