Yasak aşkın kurbanı Bihter'inin ölüm yıl dönümünde akıllara geldi! Aşk-ı Memnu yıldızlarının son halleri şoke etti! Dizinin Cemile'si...
2008 ile 2010 tarihleri arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, tekrar bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ederken oyuncularının değişimleri de sık sık gündeme geliyor. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizide Bihter'in ölüm yıl dönümünde araştırma yapanlar oyuncularının son halleri görünce yılların nasıl geçtiğine inanamadı. Özellikle de Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş de son haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem estetik yaptırdığı yönündeki haberlerle gündeme gelen ancak net bir dille iddiaları yalanlayan oyuncunun değişimi sosyal medya gündeminde. 'kesin estetikli' dedirtti.
24.06.2022 14:03 - Son Güncelleme: 24.06.2022 14:03
Aşk-ı Memnu efsanesi, üzerinden yıllar geçse de unutulacak gibi değil... Nitekim dizi, yayın hayatına veda edeli 9 yıl olmasına rağmen, hâlâ ilk günkü gibi hafızalarımızda. Biz de sizler için dizi oyuncularının, o zamandan bugüne geçirdikleri değişimi derledik!