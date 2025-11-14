PODCAST CANLI YAYIN

Yasak aşk krizi büyüyor! Bülent Ersoy “Evli sevgilisi ve eşiyle yemeğe çıktı” sözlerine tepki göstermişti! Nihat Doğan’dan yeni açıklama

Bülent Ersoy'un bir restorandaki görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Nihat Doğan o görüntülerle ilgili şoke edici bir iddia ortaya attı ve masada karşısında oturan gencin Ersoy'un evli sevgilisi, sanatçıya yemek yediren kadının da onun eşi olduğunu öne sürdü. Ersoy'dan ise iddialara yanıt gecikmedi. Ünlü sanatçı "Ben kimseye hesap vermem" dedi. Doğan ise yeni açıklamalarda bulunarak dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte olayın detayları ve çok konuşulan o açıklamalar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bülent Ersoy'un Bahar Candan'ın videosunda ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Görüntülerde Esroy'un yanındaki kadının kendisine elleriyle yemek yedirmesi çok konuşuldu. O görüntüler sonrası Nihat Doğan, sunduğu programda Bülent Ersoy hakkında şoke edici bir iddia ortaya attı.

Doğan, masada Ersoy'un karşısında oturan kişinin sevgilisi olduğunu öne sürerken sanatçıya yemek yediren kadının da onun eşi olduğunu iddia etti.

Bülent Ersoy'un restoran görüntüleri gündemi sarstı
Ersoy'dan ise iddialara yanıt gecikmedi. Hürriyet'te yer alan habere göre; Bülent Ersoy "Programı izlenmediği için, ilgi çekmek amacıyla beni konuşuyor. Onu kale bile almıyorum" diyerek tepki gösterdi.

"BEN ÇOKTAN KAPATTIM O DEFTERLERİ"

Ersoy aşk sorusuna ise "Ben çoktan kapattım o defterleri de nereden akıllarına geliyor bunlar, onu anlamadım" şeklinde yanıt verdi.

Ünlü sanatçı, iddialarla ilgili şöyle konuştu: "Yanımdaki hanımefendi, o karşısında duran şahsın ablası efendim. Annesi, ablası; bütün aile olarak gidilmişti.

Yanımda genç birinin olması, benim onunla beraber olduğuma dair bir kanıt mıdır? Ne derlerse desinler, umurumda değil. Bunun hesabını da ben kimseye vermem"

DAVA AÇIYOR!

Bülent Ersoy, sosyal medyada bir açıklama yayınlayarak söz konusu iddia için dava açacağını söyledi: "İddia edildiği biçimde bir yaşam tarzım asla ve asla bulunmamaktadır.

Bu tür mesnetsiz söylentiler, bahsi geçen muhterem dostlarım olan ailenin de etik değerlerini ihlal etmektedir. Gerekli hukuki süreç başlatılacaktır"

NİHAT DOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Nihat Doğan, sunuculuğunu üstlendiği Söylemezsem Olmaz'ın bugünkü yayınında ise şunları söyledi: "Kaynağım bana çok net bilgiler verdi ancak bunlar iddia. 'Yanımdaki hanımefendi Mehmet Bey'in kız kardeşi' demişsiniz. Peki Mehmet Bey'in eşi o masada yok mu? Mehmet Bey'in yanındaki kim? Diğer iddialara da yanıt verin.

Ben iddiaların arkasındayım, kaynağım bunu ısrarla söylüyor. Diyor ki; Mehmet Bey ile arasında aşk var, net. O masada hanımı da var"

Doğan, "Bülent Hanım, İzmir'de sahne alıyor ve Mehmet'in bütün ailesini; eşini, ablasını, annesini beş yıldızlı otelde ağırlıyor, konserine götürüyor" diyerek yeni bir iddia da bulundu.

Doğan, "Mahkemeye vermişsiniz beni. Ben de 'İddialarımın arkasındayım' diyeceğim ve Mehmet Bey'le tüm yazışmaları isteyeceğim" ifadelerini kullandı.