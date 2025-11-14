Yasak aşk krizi büyüyor! Bülent Ersoy “Evli sevgilisi ve eşiyle yemeğe çıktı” sözlerine tepki göstermişti! Nihat Doğan’dan yeni açıklama
Bülent Ersoy'un bir restorandaki görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Nihat Doğan o görüntülerle ilgili şoke edici bir iddia ortaya attı ve masada karşısında oturan gencin Ersoy'un evli sevgilisi, sanatçıya yemek yediren kadının da onun eşi olduğunu öne sürdü. Ersoy'dan ise iddialara yanıt gecikmedi. Ünlü sanatçı "Ben kimseye hesap vermem" dedi. Doğan ise yeni açıklamalarda bulunarak dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte olayın detayları ve çok konuşulan o açıklamalar...
