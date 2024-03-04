Yasak aşk bombaları peş peşe patladı! Selin Kabaklı’dan ‘spiker’ itirafı geldi! Gözler Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir’de...

Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, geçen günlerde Dubai'de 4. kez nikah masasına oturdu. Gündeş'in Murat Özdemir'le evliliği büyük ses getirirken yasak aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Özdemir'in yasak aşk iddialarını doğrulayan eski eşi Selin Kabaklı, yaptığı son açıklamayla bir kez daha herkesi şoke etti. Kabaklı yaptığı açıklamada evli olduğu esnada eşi Murat Özdemir'in Ebru Gündeş ve bir haber spikeriyle de ilişkisinin olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...