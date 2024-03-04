Yasak aşk bombaları peş peşe patladı! Selin Kabaklı’dan ‘spiker’ itirafı geldi! Gözler Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir’de...

Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, geçen günlerde Dubai'de 4. kez nikah masasına oturdu. Gündeş'in Murat Özdemir'le evliliği büyük ses getirirken yasak aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Özdemir'in yasak aşk iddialarını doğrulayan eski eşi Selin Kabaklı, yaptığı son açıklamayla bir kez daha herkesi şoke etti. Kabaklı yaptığı açıklamada evli olduğu esnada eşi Murat Özdemir'in Ebru Gündeş ve bir haber spikeriyle de ilişkisinin olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...
Reza Zarrab ile olan evliliğinden Alara adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Ebru Gündeş, geçen günlerde Murat Özdemir ile evlenerek gündeme geldi. Bu evlilikle birlikte ortaya atılan yasak aşk söylentileri de magazin gündemini çalkaladı.
Bu iddiaların ardından Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı, konu hakkında bir açıklama yaparak söylentileri onayladı.
Kabaklı'dan gelen yeni bir açıklama ise daha da büyük bir merak uyandırdı.
Söylemezsem Olmaz'dan Uğur Kotan'a konuya dair açıklamalar yaptı. Kotan, Selin Kabaklı'nın yaptığı açıklamanın detaylarını açıkladı.