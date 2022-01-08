Yarışma Tanya’ya yaramış! MasterChef Tanya Kilitkayalı doğum gününde paylaştı gören inanamadı! ‘Eski halinden eser yok’
Yarışma Tanya'ya yaramış! MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Tanya Kilitkayalı, Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınmış ve izleyicilerin sempati kazanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan fenomen yarışmacı, son olarak doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu ve kısa sürede gündem oldu. 'Yeni yaşım' diyen Tanya'nın son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü isim için "Yarışma Tanya'ya yaramış", "'Eski halinden eser yok" yorumları yapıldı. İşte Tanya Kilitkayalı'nın son hali...
08.01.2022 01:46
- Son Güncelleme: 08.01.2022 01:46
MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle sempati kazanan Tanya Kilitkayalı, sosyal medyada doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımıyla sosyal medyaya damga vuran fenomen yarışmacı, şu ifadeleri kullandı: "Yeni yaşım... Yeni yaşıma girerken aslında birçok dileğim var... Bu yeni yaşımda birçok başarı, birçok proje, birçok gurur, çokça çalışma, azca üzüntü ve bol bol gezme, anı, mutluluk biriktirmek istediğim bir yaş. Güzel dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız"