Yarışma Tanya’ya yaramış! MasterChef Tanya Kilitkayalı doğum gününde paylaştı gören inanamadı! ‘Eski halinden eser yok’

Paylaşımıyla sosyal medyaya damga vuran fenomen yarışmacı, şu ifadeleri kullandı: "Yeni yaşım... Yeni yaşıma girerken aslında birçok dileğim var... Bu yeni yaşımda birçok başarı, birçok proje, birçok gurur, çokça çalışma, azca üzüntü ve bol bol gezme, anı, mutluluk biriktirmek istediğim bir yaş. Güzel dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız"