Yarım Elma'nın Yonca'sı Janset Paçal'ı siz bir de şimdi görün! Yıllar ona teğet geçmiş! Ayrılsak Da Beraberiz, Yarım Elma...
90'lı yılların başlarında şöhreteler dünyasına yavaş yavaş alışmaya başlayan Janset Paçal sonrasında Türkiye'nin gözde oyuncularından biri olmuştu. Birçok televizyon dizisi, tiyatro oyunu ve filmlere yer alan Janse Paçal'ı en çok da Yarım Elma ve Ayrılsak Da Beraberiz dizileriyle tanıdık. Sonrasında ekranlardan elini eteğini çeken Janset Paçal, sosyal medyada oldukça aktif. Günlük hayatından paylaşımlarda bulunan Janset Paçal'ın değişimi dikkat çekiyor. İşte Janset Paçal'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
03.09.2022 09:49 - Son Güncelleme: 03.09.2022 09:49
Türkiye'de bir döneme damga vuran dizilerin oyuncularının son halleri merak ediliyor. Son hali gündem olan son isim ise Ayrılsak Da Beraber dizisinin ünlü oyuncularından Janset Paçal oldu. Ayrılsak da Beraberiz ile tüm Türkiye'de adını duyuran başarılı oyuncu Janset, uzun süredir ekranlarda görünmüyor.
YARIM ELMA'DA DA ROL ALDI
Ünlü oyuncu, Ayrılsak da Beraberiz'in ardından 2002 ile 2004 yılları arasında Kanal D ve Show TV'de yayınlanan Yarım Elma dizisiyle hafızalardaki yerini sabitledi.
Janset'in rol arkadaşı Günay Karacaoğlu, hala dizilerde yer alsa da Janset Paçal'ı artık ekranlarda göremiyoruz. Değişimi ile dikkat çeken Paçal'ın son hali göz doldurdu.