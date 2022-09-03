Yarım Elma’nın Yonca’sı Janset Paçal’ı siz bir de şimdi görün! Yıllar ona teğet geçmiş! Ayrılsak Da Beraberiz, Yarım Elma...

Türkiye'de bir döneme damga vuran dizilerin oyuncularının son halleri merak ediliyor. Son hali gündem olan son isim ise Ayrılsak Da Beraber dizisinin ünlü oyuncularından Janset Paçal oldu. Ayrılsak da Beraberiz ile tüm Türkiye'de adını duyuran başarılı oyuncu Janset, uzun süredir ekranlarda görünmüyor.