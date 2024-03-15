Yarım Elma’nın ikizleri Günay Karacaoğlu ve Janset Paçalı yıllar sonra bir arada! “Hem canım hem gardaşım” deyip paylaştı! Son haline bakın...

2002 yılında izleyici ile buluşan Yasak Elma dizisinde Yonca ve Gonca karakterlerini canlandıran Günay Karacaoğlu ve Janset Paçalı , yıllar sonra bir araya geldi.

3

Paçalı paylaşımının altına şu notu ekledi: "O benim hem canım hem gardaşım. İyi ki doğmuş da yollarımız ve kalplerimiz birleşmiş. Seni çok seviyorum canım gardaşım Nice güzel yaşlara"