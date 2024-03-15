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Yarım Elma’nın ikizleri Günay Karacaoğlu ve Janset Paçalı yıllar sonra bir arada! “Hem canım hem gardaşım” deyip paylaştı! Son haline bakın...

2002 yılında izleyici ile buluşan Yarım Elma dizisinin iki kadın başrolü Günay Karacaoğlu ve Janset Paçalı, yıllar sonra bir araya geldi. 55 bölüm süren dizide ikiz kardeşleri canlandıran ikili Janset Paçalı, Karacaoğlu ile pozlarını "Hem canım hem gardaşım" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi görürken Paçalı'nın son hali dikkat çekti. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 15:25 Güncelleme 15 Mart 2024, 15:37
Yarım Elma’nın ikizleri Günay Karacaoğlu ve Janset Paçalı yıllar sonra bir arada! “Hem canım hem gardaşım” deyip paylaştı! Son haline bakın... 1

2002 yılında izleyici ile buluşan Yasak Elma dizisinde Yonca ve Gonca karakterlerini canlandıran Günay Karacaoğlu ve Janset Paçalı, yıllar sonra bir araya geldi.

Yarım Elma’nın ikizleri Günay Karacaoğlu ve Janset Paçalı yıllar sonra bir arada! “Hem canım hem gardaşım” deyip paylaştı! Son haline bakın... 2

Janset Paçalı, sosyal medya hesabında Karacaoğlu ile pozlarını yayınlayarak eski dotunun doğum gününü kutladı.

Yarım Elma’nın ikizleri Günay Karacaoğlu ve Janset Paçalı yıllar sonra bir arada! “Hem canım hem gardaşım” deyip paylaştı! Son haline bakın... 3

Paçalı paylaşımının altına şu notu ekledi: "O benim hem canım hem gardaşım. İyi ki doğmuş da yollarımız ve kalplerimiz birleşmiş. Seni çok seviyorum canım gardaşım Nice güzel yaşlara"

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