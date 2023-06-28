Yarı çıplak pozunun ardından şimdi de sütyensiz... Hadise cayır cayır yandı kavruldu o pozları görenler: "Sana ne oldu böyle ıstakoz gibi olmuşsun"
Yarı çıplak pozunun ardından şimdi de sütyensiz... Hadise cayır cayır yandı kavruldu o pozları görenler, "Sana ne oldu böyle ıstakoz gibi olmuşsun" , "Güneş kremi mi sürsen acaba?" , "Yoğurt sür bence" yorumları yaptı. Nisan ayında evlendiği Mehmet Dinçerler ile Eylül ayında boşanan ünlü şarkıcı Hadise gündemden düşmüyor. Birlikte projeler hayata geçirdiği arkadaşı Murda ile adı aşk dedikodularına karışan Hadise, Bodrum tatilinde ünlü oyuncu Serkan Altunorak ile sarmaş dolaş görüntülenince 'Yeni bir aşk mı?' sorusu akıllara gelmişti. Tatil pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise en doğal halleriyle takipçilerinin karşısına çıkıyor. O pozlarda Hadise'nin güneş yanıkları sosyal medyada gündem oldu.
28.06.2023 13:41 - Son Güncelleme: 28.06.2023 13:41
Yarı çıplak pozunun ardından şimdi de sütyensiz... Hadise cayır cayır yandı kavruldu o pozları görenler, "Sana ne oldu böyle ıstakoz gibi olmuşsun" yorumları yaptı.
Mehmet Dinçerler ile boşanma nedeni olarak gösterilen Murda ile yeni projeler gerçekleştiren Hadise konser performansı ile gündeme bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde.
Ünlü popçu Bodrum'da bir otelin plajında görüntülendi. Davete katılan diğer ünlülerle sohbet eden Hadise, güneşlendiği kabananın perdelerini kapattı.