Yargı'nın zehir avukatı Ceylin'e bakın görenler şaştı kaldı meğer o da estetik harikasıymış! Pınar Deniz'in estetiksiz hali...
Yargı'nın zehir avukatı Ceylin'e bakın, görenler şaştı kaldı, meğer o da estetik harikasıymış! Pınar Deniz'in estetiksiz hali sosyal medya gündeminde. Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü paylaştığı Yargı dizisinin Ceylin'i ünlü oyuncu Pınar Deniz, sevgilisi Yiğit Kirazcı ile son dönemde gündemden düşmüyor. Özel yaşantısı merak edilen 28 yaşındaki Pınar Deniz'in eski hali sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Yargı'nın zehir avukatı Pınar Deniz'in estetiksiz hali...
Yargı'nın zehir avukatı Ceylin'e bakın görenler şaştı kaldı meğer o da estetik harikasıymış! Pınar Deniz'in estetiksiz hali sosyal medya gündeminde.
Güzel oyuncunun başarısının yanında bir de aşk hayatı ile de gündemde. Deniz, bir süredir Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini en baştan beri saklamayan ikili zaman zaman paylaşımlarına birbirlerini dahil ediyorlar.
Yargı dizisinde canlandırdığı karakter ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz'in son paylaşımı dakikalar içinde yüzlerce beğeni aldı.
Kısa süre içerisinde gündem olan Pınar Deniz'in eski hali merak konusu oldu. Ünlü oyuncuyu görenler 'Sen de mi estetik harikasısın Pınar?' yorumlarında bulundu. İşte başta Yargı'nın zehir avukatı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eski halleri...