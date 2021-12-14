Yargı’nın Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak sırılsıklam aşık! Aşka geldi paylaştı sevgilisi tanıdık çıktı meğer o da oyuncuymuş...
Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak sırılsıklam aşık! Ramo, İçerde, Çukur gibi yapımlarda rol alan ve son olarak Yargı dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Miss Turkey 2019 yarışmasında mücadele eden 20 finalistten biri olan ve Şeref Sözü dizisiyle oyunculuğa adım atan Nazlı Çetin ile aşk yaşayan Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisiyle verdiği bir pozu nazar boncuğu emojileriyle paylaştı. Ak'ın paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü. İşte Mehmet Yılmaz Ak'ın romantik paylaşımı...
14.12.2021 00:53
- Son Güncelleme: 14.12.2021 00:53
Ramo, İçerde, Çukur, Yargı gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Meslektaşı Nazlı Çetin ile aşk yaşayan Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisi ile verdiği bir pozu nazar boncuğu emojileriyle paylaştı.