Yargı'nın Savcı Derya'sı ve Avukat Ceylin'inden bomba paylaşım! Pınar Deniz dramatik sahneye hazırlanan Şükran Ovalı'yı paylaştı görenler: "Zormuş"
Yargı'nın Savcı Derya'sı ve Avukat Ceylin'inden bomba paylaşım! Pınar Deniz, dramatik sahnesine hazırlanan Şükran Ovalı'yı paylaştı o anları görenler ti'ye aldı. Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı canlandırdığı dizide Savcı Derya karakteri ile dikkat çekiyor. Bir çocuk annesi Şükran Ovalı'nın kamera arkası görüntüsünü paylaşan rol arkadaşı Pınar Deniz'in o videosu kısa sürede gündem oldu. İşte Yargı'nın Pars savcısı ile evlilik planları yaparken büyük bir acı yaşamaya hazırlanan Şükran Ovalı'nın "Epey zormuş" dedirtip gülümseten role hazırlık süreci.
23.03.2023 15:49 - Son Güncelleme: 23.03.2023 16:01
Yargı'nın Savcı Derya'sı ve Avukat Ceylin'inden bomba paylaşım! Pınar Deniz dramatik sahneye hazırlanan Şükran Ovalı'yı paylaştı görenler gülümseten paylaşımı ti'ye aldı, "Epey zormuş" yorumları yaptı.
Yargı'nın Pars savcısı ile evlilik arifesindeki Derya savcının dramatik sahnelere hazırlık süreci herkesi gülümsetti.
Şükran Ovalı'nın kaç yaşında olduğu ise merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlüerin yaşları...