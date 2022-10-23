Yargı'nın Savcı Derya'sı ile Savcı Ilgaz'ı arasındaki o bağlantı ortaya çıktı! Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı meğer...
Yargı'nın Savcı Derya'sı ile Savcı Ilgaz'ı arasındaki o bağlantı ortaya çıktı! Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı sosyal medya gündeminde. 2017 yılında Caner Erkin ile evlenen ve Mihran Ela Erkin adında bir kız çocuk dünyaya getiren Şükran Ovalı, Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Derya karakteri ile dikkat çekiyor. Şükran Ovalı'nın Yargı dizisindeki rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile memleketinin aynı olduğunu biliyor muydunuz?
23.10.2022 17:52 - Son Güncelleme: 23.10.2022 17:54
Yargı'nın Savcı Derya'sı ile Savcı Ilgaz'ı arasındaki o bağlantı ortaya çıktı! Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı meğer bakın nereliymiş...
Şükran Ovalı ile Caner Erkin ikilisinin yaklaşık beş yıllık evliliğinden Mihran Ela Erkin adında bir çocuğu bulunuyor.
Yargı dizisinde hayat verdiği Savcı Derya karakteri ile gündemden düşmeyen oyuncu Şükran Ovalı'nın memleketi merak konusu oldu.