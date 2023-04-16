Yargı’nın Ömer’i Doğaç Yıldız’ın annesi bakın kim! Babası Kuruluş Osman’ın yıldızıydı! Meğer annesi de Fazilet Hanım ve Kızları’nda...
Başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinde avukat Ömer karakterini canlandıran Doğaç Yıldız'ın hayatı merak edildi. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali karakterini canlandıran Seda Yıldız'ın oğlu olan Doğaç Yıldız'ın özellikle annesi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Doğaç Yıldız'ın annesi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Bakın Doğaç Yıldız'ın Fazilet Hanım ve Kızları'nda da rol alan oyuncu annesi kimmiş...
16.04.2023 17:14 - Son Güncelleme: 16.04.2023 17:14
Yargı dizisinde avukat Ömer karakterini canlandıran Doğaç Yıldız'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali karakterini canlandıran Seda Yıldız'ın oğlu olan Doğaç Yıldız'ın özellikle ailesi araştırıldı.
Ünlü oyuncu hakkında en çok "Doğaç Yıldız'ın annesi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı.