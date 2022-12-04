Yargı’nın Ömer’i Doğaç Yıldız bakın kim çıktı! Babası kendisinden de ünlü! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusunun oğluymuş...
Yargı'nın Ömer'i Doğaç Yıldız bakın kim çıktı! Babası kendisinden de ünlü! Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Uragancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan ve Şükran Ovalı gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisine Ömer karakteriyle dahil olan Doğaç Yıldız'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yekta'nın oğlu Ömer'i canlandıran oyuncunun özellikle babası merak edildi. Yıldız'ın ünlü oyuncunun oğlu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Doğaç Yıldız'ın Kuruluş Osman dizisinde rol alan babası kimmiş...
04.12.2022 22:26 - Son Güncelleme: 04.12.2022 22:26
Doğaç Yıldız, başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizininin kadrosuna Ömer karakteriyle dahil oldu.