Yargı’nın Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu’nun sevgilisiyle evleniyor! Düğün için paylaştı eşinin kim olduğunu görenler inanamadı

Çift, gelinlik ve damatlık giymeden düğün öncesi bir çekim yaptırmak için kamera karşısına geçti. Uzun yıllardır aşk yaşayan ikili, bugün aile ve yakın dostlarının katılacağı 300 kişilik bir düğün daveti ile dünyaevine girecek. Alışılagelmişin dışına çıkan çift, düğün öncesi gelinlik ve damatlık ile poz vermek yerine farklı tarzdaki kıyafetleriyle fotoğrafçı Cem Talu'ya poz verdi. Romantik pozlarını Instagram hesaplarından yayınlayan çift, paylaşımlara "Düğünden önceki gün" notunu yazdı.