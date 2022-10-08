Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisiyle evleniyor! Düğün için paylaştı eşinin kim olduğunu görenler inanamadı
Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Hazal Türesan'ın eski aşkıyla yeni bir ilişkiye yelken açan ve oldukça mutlu olan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu evleniyor. Düğün öncesi paylaşım yapan Başak Gümülcinelioğlu'nun eşi olacak olan sevgilisinin hangi oyuncu olduğunu görenlerse şaştı kaldı. İşte başta Başak Gümülcinelioğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
08.10.2022 10:22 - Son Güncelleme: 08.10.2022 10:22
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisindeki Neva Hakime rolüyle hafızalara kazınan Başak Gümülcinelioğlu evleniyor.
Çift, gelinlik ve damatlık giymeden düğün öncesi bir çekim yaptırmak için kamera karşısına geçti. Uzun yıllardır aşk yaşayan ikili, bugün aile ve yakın dostlarının katılacağı 300 kişilik bir düğün daveti ile dünyaevine girecek. Alışılagelmişin dışına çıkan çift, düğün öncesi gelinlik ve damatlık ile poz vermek yerine farklı tarzdaki kıyafetleriyle fotoğrafçı Cem Talu'ya poz verdi. Romantik pozlarını Instagram hesaplarından yayınlayan çift, paylaşımlara "Düğünden önceki gün" notunu yazdı.