Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Hazal Türesan'ın eski aşkıyla...
Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Hazal Türesan'ın eski aşkıyla yeni bir ilişkiye yelken açan ve oldukça mutlu olan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu Instagram'dan yayınladığı video ile dikkat çekti. Adrenalin tutkunu sevgililer geçtiğimiz pazar günü tüm güvenlik önlemlerini aldıktan sonra motosikletlerine atlayıp heyecan dolu anlar yaşadı. Ünlü çifte sosyal medyada yorum yağdı. İşte Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi...
29.03.2022 15:16 - Son Güncelleme: 29.03.2022 15:35
Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Hazal Türesan'ın eski aşkıyla birlikte olan Başak Gümülcinelioğlu Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü.
Hazal Türesan'ın eski aşkı ile birlikte olan Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi Çağrı Çıtanak başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri..