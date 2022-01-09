Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın eşi bakın kim çıktı! Ünlü çiftin aşk pozuna yorum yağdı, 22 yıllık evliliğin üç de meyvesi var...

Başrolleri Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile paylaşan Uğur Aslan, sosyal medya hesabından eşiyle aşk dolu bir pozunu paylaştı. 'Yargı' dizisinin senaristi Sema Ergenekon ile mutlu bir evliliği olan ünlü isim eşiyle pozuna kalp emojisi koydu. Uğur Aslan'ın gönderisine binlerce beğeni ve yorum yağdı.