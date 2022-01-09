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Haberler Magazin Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın eşi bakın kim çıktı! Ünlü çiftin aşk pozuna yorum yağdı 22 yıllık evliliğin üç de meyvesi var

Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın eşi bakın kim çıktı! Ünlü çiftin aşk pozuna yorum yağdı 22 yıllık evliliğin üç de meyvesi var

Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın eşi bakın kim çıktı! Ünlü çiftten aşk pozu geldi, sosyal medyada ikiliye yorum yağdı... 22 yıllık evliliğin üç de meyvesi var... Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde komiser Eren karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Uğur Aslan tam 22 yıl önce o isme gönlünü kaptırdı. İyi günde de kötü günde de eşinin hep yanında olan Uğur Aslan'ın 3 de evladı var...

09.01.2022 13:05 - Son Güncelleme: 09.01.2022 13:11
Yargı’nın komiser Eren’i Uğur Aslan’ın eşi bakın kim çıktı! Ünlü çiftin aşk pozuna yorum yağdı 22 yıllık evliliğin üç de meyvesi var

Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın eşi bakın kim çıktı! Ünlü çiftin aşk pozuna yorum yağdı, 22 yıllık evliliğin üç de meyvesi var...

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Yargı’nın komiser Eren’i Uğur Aslan’ın eşi bakın kim çıktı! Ünlü çiftin aşk pozuna yorum yağdı 22 yıllık evliliğin üç de meyvesi var

Başrolleri Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile paylaşan Uğur Aslan, sosyal medya hesabından eşiyle aşk dolu bir pozunu paylaştı. 'Yargı' dizisinin senaristi Sema Ergenekon ile mutlu bir evliliği olan ünlü isim eşiyle pozuna kalp emojisi koydu. Uğur Aslan'ın gönderisine binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Yargı’nın komiser Eren’i Uğur Aslan’ın eşi bakın kim çıktı! Ünlü çiftin aşk pozuna yorum yağdı 22 yıllık evliliğin üç de meyvesi var

Ünlü oyuncunun rol arkadaşları Mehmet Yılmaz Ak, Başak Gümülcinelioğlu da mutluluk pozuna kayıtsız kalamadı. Emojiler paylaşan arkadaşlarının dışında Aslan'ın hayranları da fotoğrafa "İkisi de çok yetenekli, biri yazıyor biri oynuyor" yorumlarında bulundu.

Yargı’nın komiser Eren’i Uğur Aslan’ın eşi bakın kim çıktı! Ünlü çiftin aşk pozuna yorum yağdı 22 yıllık evliliğin üç de meyvesi var

Kardeşini öldüren kişiyi bulmak isteyen avukat Ceylin ve cinayette baş şüpheli olarak gösterilen gencin savcı abisi Ilgaz'ın hayatının anlatıldığı dizinin komiser Eren'i Uğur Aslan'ın eşi ve çocukları başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Yargı’nın komiser Eren’i Uğur Aslan’ın eşi bakın kim çıktı! Ünlü çiftin aşk pozuna yorum yağdı 22 yıllık evliliğin üç de meyvesi var

UĞUR ASLAN VE EŞİ SEMA ERGENEKON

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