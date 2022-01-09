Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın eşi bakın kim çıktı! Ünlü çiftin aşk pozuna yorum yağdı 22 yıllık evliliğin üç de meyvesi var
Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın eşi bakın kim çıktı! Ünlü çiftten aşk pozu geldi, sosyal medyada ikiliye yorum yağdı... 22 yıllık evliliğin üç de meyvesi var... Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde komiser Eren karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Uğur Aslan tam 22 yıl önce o isme gönlünü kaptırdı. İyi günde de kötü günde de eşinin hep yanında olan Uğur Aslan'ın 3 de evladı var...
09.01.2022 13:05
- Son Güncelleme: 09.01.2022 13:11
Yargı'nın komiser Eren'i Uğur Aslan'ın eşi bakın kim çıktı! Ünlü çiftin aşk pozuna yorum yağdı, 22 yıllık evliliğin üç de meyvesi var...
Başrolleri Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile paylaşan Uğur Aslan, sosyal medya hesabından eşiyle aşk dolu bir pozunu paylaştı. 'Yargı' dizisinin senaristi Sema Ergenekon ile mutlu bir evliliği olan ünlü isim eşiyle pozuna kalp emojisi koydu. Uğur Aslan'ın gönderisine binlerce beğeni ve yorum yağdı.