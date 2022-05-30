Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi de oyuncu çıktı! Meğer aynı dizide bile oynamışlar! Pınar Deniz’in biricik partneri...
Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de oyuncu çıktı! Başrolünü Pınar Deniz ile üstlendiği Yargı dizisinde Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu, yayınlanan son bölümün ardından gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle ailesi merak edilen Urgancıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Kaan Urgancıoğlu'nun aynı dizide rol aldığı kardeşi kimmiş...
30.05.2022 01:07 - Son Güncelleme: 30.05.2022 01:07
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, başrolünü Pınar Deniz ile üstlendiği Yargı dizisinde canlandırdığı Ilgaz karakteriyle büyük beğeni topladı.