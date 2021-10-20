Vav TV İzle
Haberler Magazin Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun değişimi öyle böyle değil! Yıllar önceki hali ortaya çıktı gören inanamadı meğer o dizide...

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun değişimi öyle böyle değil! Yıllar önceki hali ortaya çıktı gören inanamadı meğer o dizide...

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun değişimi öyle böyle değil! Başrolünü Pınar Deniz ile paylaştığı Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Ekran macerası 2002 yılında başlayan oyuncunun, bir dönemin fenomen dizisi Kampüsistan'daki halleri çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Tanımak imkansız", "Bu halleri de çok yakışıklı", "Değişimi inanılmaz" yorumlarında bulundu. İşte Kaan Urgancıoğlu'nun yıllar önceki hali...

20.10.2021 18:38 - Son Güncelleme: 20.10.2021 19:36
Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun değişimi öyle böyle değil! Yıllar önceki hali ortaya çıktı gören inanamadı meğer o dizide...

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, son dönemde yer aldığı Yargı ve Aşk 101 dizilerinde sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun değişimi öyle böyle değil! Yıllar önceki hali ortaya çıktı gören inanamadı meğer o dizide...

Ekran macerası 2002 yılında başlayan oyuncunun, bir dönemin fenomen dizisi Kampüsistan'daki halleri çok konuşuldu.

Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun değişimi öyle böyle değil! Yıllar önceki hali ortaya çıktı gören inanamadı meğer o dizide...

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Urgancıoğlu'nun yıllar önceki hali sosyal medyada paylaşıldı.

Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun değişimi öyle böyle değil! Yıllar önceki hali ortaya çıktı gören inanamadı meğer o dizide...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlarda Kaan Urgancıoğlu'nun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun değişimi öyle böyle değil! Yıllar önceki hali ortaya çıktı gören inanamadı meğer o dizide...

Sosyal medya kullanıcıları, "Tanımak imkansız", "Bu halleri de çok yakışıklı", "Değişimi inanılmaz" yorumlarında bulundu.

SON DAKİKA