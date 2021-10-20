Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun değişimi öyle böyle değil! Yıllar önceki hali ortaya çıktı gören inanamadı meğer o dizide...
Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun değişimi öyle böyle değil! Başrolünü Pınar Deniz ile paylaştığı Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun yıllar önceki fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Ekran macerası 2002 yılında başlayan oyuncunun, bir dönemin fenomen dizisi Kampüsistan'daki halleri çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Tanımak imkansız", "Bu halleri de çok yakışıklı", "Değişimi inanılmaz" yorumlarında bulundu. İşte Kaan Urgancıoğlu'nun yıllar önceki hali...
20.10.2021 18:38
- Son Güncelleme: 20.10.2021 19:36
Ekran macerası 2002 yılında başlayan oyuncunun, bir dönemin fenomen dizisi Kampüsistan'daki halleri çok konuşuldu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlarda Kaan Urgancıoğlu'nun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.