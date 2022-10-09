Yargı'nın feci bir şekilde ölen Hakime Neva'sı evlendi! Başak Gümülcinelioğlu'nun eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı: "Bol sanatlı evlilik"

300 KİŞİLİK SADE BİR DÜĞÜN

Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak çiftinin düğününden ilk kareler geldi. Her detayını özenerek hazırladığı düğün davetine, ailesi ve yakın dostlarının yer aldığı 300 kişilik sade bir düğünle dünyaevine girdi.