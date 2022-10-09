Yargı'nın feci bir şekilde ölen Hakime Neva'sı evlendi! Başak Gümülcinelioğlu'nun eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı: "Bol sanatlı evlilik"
Yargı'nın feci bir şekilde ölen Hakime Neva'sı evlendi! Yargı dizisinde Savcı Pars'ın kardeşi Neva karakteri ile hafızalara kazınan ve dizinin 2. sezonunda sır ölümü araştırılan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu gerçek hayatında çok mutlu. Önceki akşam Kemerburgaz'da dünyaevine giren Başak Gümülcinelioğlu'nun eşini görenler şaşkına döndü. Eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Başak Gümülcinelioğlu'nun gelinlikli hali çok beğenilirken, çifte sosyal medyada, "Bol sanatlı evlilik" , "Mutluluğunuz daim olsun" , "Birbirinize hep böyle aşkla bakın" yorumları yağdı.
09.10.2022 12:26 - Son Güncelleme: 09.10.2022 12:36
"BOL SANATLI EVLİLİK"
Yargı'nın feci bir şekilde ölen Hakime Neva'sı evlendi! Başak Gümülcinelioğlu'nun eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı...
Yargı dizisinde canlandırdığı 'Neva' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu meslektaşı Çağrı Çıtanak ile dün Kemerburgaz'da evlendi.
300 KİŞİLİK SADE BİR DÜĞÜN
Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak çiftinin düğününden ilk kareler geldi. Her detayını özenerek hazırladığı düğün davetine, ailesi ve yakın dostlarının yer aldığı 300 kişilik sade bir düğünle dünyaevine girdi.
Başak Gümülcinelioğlu, Cihan Nacar tasarımı gelinlik giyerken, Çıtanak ise Melik Kam tasarımı mavi bir smokin tercihinde bulundu.