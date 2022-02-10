Yargı’nın Eren’i Uğur Aslan hem coştu hem coşturdu! Halaya kalkan Esra Erol, Ebru Şahin, Bergüzar Korel'i hiç böyle görmediniz!
Yargı'nın Eren'i Uğur Aslan hem coştu hem coşturdu! Şimdilerde Yargı dizisinde komiser Eren karakterini canlandıran Uğur Aslan, dün akşam İstanbul'daki bir eğlence mekanında sahne aldı. Oyunculuğu kadar sesiyle de beğeni toplayan Aslan, hem coştu hem coşturdu. Konsere akın eden ünlü isimlerde sahneye çıkarak halay çekti. Aralarında; Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Esra Erol, Barış Falay, Demet Akbağ ve Hüseyin Avni Danyal gibi ünlü isimlerin yer aldığı halay videosu ise sosyal medyayı salladı. İşte halaya kalkan ünlü isimlerin eğlenceli anları...
10.02.2022 18:18
- Son Güncelleme: 10.02.2022 18:46
Şimdilerde Yargı dizisinde komiser Eren karakterini canlandıran Uğur Aslan, Şarkılar Bizi Söyler programındaki Kaynatın Çayı türküsünü okurken yaptığı hareketlerle kısa sürede gündem olmuştu.
ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ
Konsere akın eden ünlü isimlerde sahneye çıkarak halay çekti. Aralarında; Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Esra Erol, Barış Falay, Demet Akbağ ve Hüseyin Avni Danyal gibi ünlü isimlerin yer aldığı halay videosu ise sosyal medyayı salladı.