Yargı’nın Eren komiseri Uğur Aslan kızının yeni yaşını ’sabah güneşim ortanca çiçeğim’ notuyla paylaştı! Gören ’aynı babası diyor!

Ünlü oyuncu Uğur Aslan,1972 yılında Hatay'da dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Uzun yıllar yatılı okuyan Uğur Aslan, Ankara Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi almak için memleketinden ayrıldı. Ekran macerasına 2005 yılında yer aldığı ''Kale İçi'' dizisiyle başlayan Aslan; Yer Gök Aşk, Kayıp, Karadayı, Kara Sevda ve Siyah Beyaz Aşk gibi güçlü projelerde boy gösterdi.