Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Arslan'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! İkisi de aynı dizideler haberimiz yok! Uğur Arslan'ın 22 yıllık eşi...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, 2 sezondur pazar akşamlarında damgasını vuruyor... Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı'da en çok dikkat çeken isimlerden biri de Eren Komiser karakterine hayat veren Uğur Arslan. Yargı sayesinde kariyerinin zirvesine çıkan Uğur Arslan hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu ve de Yargı'da yer aldığını görünce inanamadı. İşte başta Uğur Arslan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i buluşturan dizide Komiser Eren karakterine hayat veren başarılı oyuncu, sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ünlü oyuncu Uğur Aslan,1972 yılında Hatay'da dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Uzun yıllar yatılı okuyan Uğur Aslan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro bölümüne bağlı oyunculuk ana sanat dalından mezun oldu.
Oyunculuğa 2005 yılında yayınlanan Kale İçi dizisiyle başlayan Aslan; Yer Gök Aşk, Kayıp, Karadayı, Kara Sevda ve Siyah Beyaz Aşk gibi güçlü projelerde boy gösterdi.
Müzikle de içli dışlı olan, keman ve ney çalabilen ünlü oyuncu, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.
Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'i buluşturan dizide Komiser Eren karakterine hayat veren başarılı oyuncu, sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.
50'sinden sonra hakettiği şöhrete kavuşan sevilen oyuncu Uğur Aslan özel hayatı ile de dikkat çekiyor. 3 çocuk babası olan Uğur Aslan'ın eşinin kendisi gibi ünlü olduğunu biliyor muydunuz?
İşte başta Uğur Arslan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.