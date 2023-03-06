Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Arslan’ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Hem de aynı dizideler haberimiz yok! Uğur Arslan’ın 22 yıllık eşi...

50'sinden sonra hakettiği şöhrete kavuşan sevilen oyuncu Uğur Aslan özel hayatı ile de dikkat çekiyor. 3 çocuk babası olan Uğur Aslan'ın eşinin kendisi gibi ünlü olduğunu biliyor muydunuz?

İşte başta Uğur Arslan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.