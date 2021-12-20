Yargı’nın Engin’i Onur Durmaz’ın babasıyla benzerliği olay! Yargı dizisine ölerek veda eden Onur Durmaz meğer...

Yönetmen yardımcılığı yaptığı Sinema filmleri ise Kaçın Kurası ve Bir Baba Hindu isimli filmlerdir. Hadi İnşallah ve Niyazi Dört Nala adlı sinema filmlerinin ise cast direktörlüğünü yapmıştır.

Onur Durmaz hakkında detaylı araştırma yapanlar babasıyla olan benzerliğini görünce şaştı kaldı. İşte başta Onur Durmaz olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.