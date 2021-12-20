Yargı'nın Engin'i Onur Durmaz'ın babasıyla benzerliği olay! Yargı dizisine ölerek veda eden Onur Durmaz meğer...
Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi en çok da, Engin karakterini canlandıran Onur Durmaz'a yaradı. 30 yaşındaki yetenekli oyuncu 'katil mi değil mi' soruları arasına, şimdi de 'öldü mü, yaşıyor mu' sorularını ekledi. Yargı'nın son bölümünde cesedi bulunan Onur Durmaz'ın akıbeyi yeni bölümde belli olacak. Özel hayatı hakkında pek fazla detay bilinmeyen Onur Durmaz'ın babasıyla olan benzerliği sosyal medyanın gündemine düştü. İşte başta Onur Durmaz olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.
Yargı dizisinin son bölümünde Engin'in ölüm haberi dengeleri değiştirdi. Bulunan cesedin kime ait olduğu yeni bölüme dair merakı zirveye taşırken, Ceylin'in şok geçirmiş halleri o gece yaşadıklarına dair izleyenlerin kafasında soru işaretleri yarattı. Ceylin için endişe duyan Ilgaz, Pars ve Eren'in yardımıyla Ceylin'in peşine düşerken bir erkek cesedi bulunması herkesi dehşete düşürdü.
Ormanda bulunan cesedin Engin'e ait olduğu ortaya çıktı. Kalbine isabet eden kurşunla ölen Engin'in tek şüphelisi ise Ceylin'di. Bölüm boyunca hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Ceylin, tutuklandı. Diziye vedasının ardından Onur Durmaz hakkında pek çok detay merak ediliyor.
Onur Durmaz 1990 yılının Haziran ayında dünyaya geldi, aslen Kocaeli'lidir. Vienna Konservatorium mezunu olan Durmaz oyuncu ve tiyatrocu kimliğinin yanı sıra cast direktörü ve yönetmen yardımcısı olarak görevler almıştır.
Yönetmen yardımcılığı yaptığı Sinema filmleri ise Kaçın Kurası ve Bir Baba Hindu isimli filmlerdir. Hadi İnşallah ve Niyazi Dört Nala adlı sinema filmlerinin ise cast direktörlüğünü yapmıştır.
Onur Durmaz hakkında detaylı araştırma yapanlar babasıyla olan benzerliğini görünce şaştı kaldı. İşte başta Onur Durmaz olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.