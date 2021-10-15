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Haberler Magazin Yargı’nın Ceylin’inin o fotoğrafları gün yüzüne çıktı! Gören inanamadı Kaan Urgancıoğlu’nun partneri Pınar Deniz’in eski haline bakın

Yargı’nın Ceylin’inin o fotoğrafları gün yüzüne çıktı! Gören inanamadı Kaan Urgancıoğlu’nun partneri Pınar Deniz’in eski haline bakın

Yargı'nın Ceylin'inin o fotoğrafları gün yüzüne çıktı! Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı. Yeteneği ve güzelliğiyle adından söz ettiren Deniz'in yıllar öncesine ait fotoğrafları ise görenleri şaşkına çevirdi. İlk televizyon projesi Sil Baştan'da Evrim karakterini canlandıran oyuncunun dizideki halleri sosyal medyaya damga vurdu. İşte Esra Dermancıoğlu ve Murat Dalkılıç'ın yer aldığı Sil Baştan dizisinde okulun bakımsız ve içe kapanık kızını canlandıran Pınar Deniz'in şaşkına çeviren o halleri...

15.10.2021 20:56 - Son Güncelleme: 15.10.2021 20:56
Yargı’nın Ceylin’inin o fotoğrafları gün yüzüne çıktı! Gören inanamadı Kaan Urgancıoğlu’nun partneri Pınar Deniz’in eski haline bakın

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile üstlendiği Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle büyük beğeni topladı.

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Yargı’nın Ceylin’inin o fotoğrafları gün yüzüne çıktı! Gören inanamadı Kaan Urgancıoğlu’nun partneri Pınar Deniz’in eski haline bakın

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Deniz'in yıllar öncesine ait fotoğrafları ise görenleri şaşkına çevirdi.

Yargı’nın Ceylin’inin o fotoğrafları gün yüzüne çıktı! Gören inanamadı Kaan Urgancıoğlu’nun partneri Pınar Deniz’in eski haline bakın

2014 yılında ekranlara gelen Sil Baştan dizisiyle televizyon dünyasına adım atan oyuncunun o halleri sosyal medyaya damga vurdu.

Yargı’nın Ceylin’inin o fotoğrafları gün yüzüne çıktı! Gören inanamadı Kaan Urgancıoğlu’nun partneri Pınar Deniz’in eski haline bakın

Dizide okulun bakımsız ve içe kapanık kızı Devrim'i canlandıran Pınar Deniz'in fotoğrafları büyük ilgi görürken "Her hali ayrı güzel", "Yıllar en çok Pınar'a yaramış" yorumları yapıldı.

Yargı’nın Ceylin’inin o fotoğrafları gün yüzüne çıktı! Gören inanamadı Kaan Urgancıoğlu’nun partneri Pınar Deniz’in eski haline bakın

İşte Pınar Deniz başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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