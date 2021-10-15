Yargı’nın Ceylin’inin o fotoğrafları gün yüzüne çıktı! Gören inanamadı Kaan Urgancıoğlu’nun partneri Pınar Deniz’in eski haline bakın
Yargı'nın Ceylin'inin o fotoğrafları gün yüzüne çıktı! Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı. Yeteneği ve güzelliğiyle adından söz ettiren Deniz'in yıllar öncesine ait fotoğrafları ise görenleri şaşkına çevirdi. İlk televizyon projesi Sil Baştan'da Evrim karakterini canlandıran oyuncunun dizideki halleri sosyal medyaya damga vurdu. İşte Esra Dermancıoğlu ve Murat Dalkılıç'ın yer aldığı Sil Baştan dizisinde okulun bakımsız ve içe kapanık kızını canlandıran Pınar Deniz'in şaşkına çeviren o halleri...
15.10.2021 20:56
- Son Güncelleme: 15.10.2021 20:56
Ünlü oyuncu Pınar Deniz, başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile üstlendiği Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle büyük beğeni topladı.
2014 yılında ekranlara gelen Sil Baştan dizisiyle televizyon dünyasına adım atan oyuncunun o halleri sosyal medyaya damga vurdu.
Dizide okulun bakımsız ve içe kapanık kızı Devrim'i canlandıran Pınar Deniz'in fotoğrafları büyük ilgi görürken "Her hali ayrı güzel", "Yıllar en çok Pınar'a yaramış" yorumları yapıldı.